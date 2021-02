Entella, Capello: "Convinto grazie ad una telefonata. Con Reggiana e Reggina scontri salvezza"

Alessandro Capello è uno dei volti nuovi in casa Virtus Entella. Il giocatore arrivato dal Venezia si è raccontato attraverso le colonne di TuttoEntella: "Com'è nata l'operazione? Il direttore mi ha cercato tramite il mio agente, poi c’è stata una sua telefonata diretta con me che mi ha invogliato a prendere la strada di Chiavari e dell'Entella. La sconfitta col Cosenza? Uno stop pesante ma sul piano del gioco e della voglia possiamo dire che non abbiamo lasciato nulla. C'è stato il blackout nei primi dieci minuti della ripresa ma poi per lunghi tratti la squadra ha fatto una buona partita. Abbiamo cercato di fare quello che ci chiede il mister poi, ovviamente, il risultato è fondamentale e a maggior ragione nel girone di ritorno. In questo dobbiamo migliorare. Le gare contro Reggiana e Reggina? Due scontri diretti come quello con il Cosenza. Dobbiamo migliorare ed essere concentrati al massimo per vincere la partita perché abbiamo tutte le capacità per farlo. Ci sono le basi per affrontare queste due partite che sono alla portata e possiamo fare punti importanti e pesanti soprattutto per la classifica".