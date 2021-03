Entella, Dragomir: "Non è ancora finita. Ci sono 8 gare per agganciare almeno i playout"

vedi letture

L'ultimo perdurante posto in classifica complica e non poco i piani dell'Entella, ma Vlad Dragomir non ne vuol sapere di mollare, perché al termine della stagione ci sono ancora 24 punti a disposizione. Di questo il centrocampista ne ha parlato dalle colonne de Il Secolo XIX - ed. Levante: "Quando sono arrivato a Chiavari ero fermo da qualche settimana e in più in quel periodo ho dovuto fare i conti anche con il coronavirus che qualche strascico nel mio fisico lo ha lasciato. Ora va decisamente meglio e vorrei poter dire lo stesso anche per la squadra. È una sfida e voglio andare sino in fondo. Non va bene, ma ci credo. Dobbiamo farlo, secondo me non è ancora finita. Ci sono otto partite da giocare per agganciare almeno i playout per la salvezza in Serie B. Nazionale? Sapevo che la mia convocazione sarebbe stata difficile. Purtroppo sono stato fermo qualche settimana, sto giocando solo da poco con continuità e questo alla fine ha pesato nelle scelte che il commissario tecnico ha dovuto fare. Dispiace, ma ora penso soltanto a dare una mano all'Entella e a cercare di vincere questa sfida che è difficilissima. Dobbiamo crederci, anche se la classifica è complicata e le gare che restano da giocare in questo finale di campionato sono poche".