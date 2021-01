Entella, Vivarini: "Contro il Cittadella serve un ultimo sforzo: serve una gara di livello"

Vigilia di gara in casa Entella, con la formazione ligure a caccia di punti dopo le due recenti vittorie che sembra abbiano segnato la svolta del campionato. Del confronto contro il Cittadella, ne ha parlato il tecnico dei Diavoli Neri, Vincenzo Vivarini: "E' importante mantenere la prestazione, fare la partita giusta contro un avversario importante come il Cittadella, che potrebbe essere primo in classifica visto che ha due gare da recuperare. Da parte nostra serve una prestazione di livello come quella fatta a Vicenza, con grande accortezza, concedendo poco all'avversario, andando in gol e sfiorandolo: con sofferenza, applicazione e umiltà dobbiamo confermare la prestazione. Abbiamo avuto finora pochi uomini a disposizione, qualcuno sta rientrando e questo è positivo, ma la squadra non è ancora nel pieno delle sue forze e della salute, ma abbiamo fatto di necessità virtù, e ora serve l'ultimo sforzo".

Conclude con una nota sull'avversario: "Il Cittadella è una squadra che ha un progetto tecnico davanti a tutto, ha continuità con l'allenatore, ha le idee chiare sulle caratteristiche dei giocatori da prendere per quel progetto tecnico, merito a loro per quel che stanno sviluppando negli anni. Il calcio per me va fatto in questo modo".