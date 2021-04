esclusiva Stop di 2 settimane in B. Pres. Pescara: "Scelta corretta nei confronti di tutti i club"

Uno stop di due settimane, poi la Serie B tornerà in campo per gli ultimi quattro turni della regular season e per gli spareggi promozione e salvezza: questo quanto deciso dall'assemblea di Lega svoltasi nella giornata di ieri.

A commentare il tutto, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani: "Noi siamo sempre stati a disposizione di quelli che erano i voleri globali dell'assemblea, i provvedimenti presi sono tutti nell'indirizzo di dare al campionato massima trasparenza e regolarità. Il nostro voto è stato favorevole alla proposta passata, così diamo a tutte le squadre la tranquillità di giocare i recuperi e arrivare in una situazione paritaria al rush finale. So che è un sacrificio da parte di tutti i club, ma sapevamo di incorrere nella possibilità che situazioni di questo genere si presentassero, i rischi c'erano anche se siamo stati tutti ligi alle regole e molto attenti all'applicazione dei protocolli. Ritengo comunque questa scelta corretta nei confronti di tutti i club".