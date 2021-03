focus Serie B, la classifica del girone di ritorno. La Reggina aggancia il Venezia in vetta

vedi letture

Settimana densa di appuntamenti per la Serie B. Nello scorso weekend è andato in archivio il 25° turno di campionato, con il 26° che inizierà già nella serata di ieri. Per quanto riguarda la speciale classifica del girone di ritorno in vetta il Venezia, reduce dal pareggio contro l’Empoli, viene raggiunto dalla Reggina che a Ferrara ha schiantato la SPAL per 4-1. Bene, anzi benissimo, la Cremonese che ha steso 4-0 il Frosinone fra le mura amiche, oggi sul podio di questa graduatoria. In coda, invece, terzo punto in sei gare per il Pescara, mentre la Virtus Entella interrompe con il pari contro il Brescia la striscia di cinque sconfitte consecutive.

Di seguito la classifica completa del girone di ritorno di Serie B (6 gare):

Venezia 14

Reggina 14

Cremonese 10

Reggiana 10

Cosenza 9

Lecce 9

Monza 9

Empoli 8

Salernitana 8

Ascoli 8

Chievo Verona 7

Cittadella 7

Pisa 7

Vicenza 7

Frosinone 6

Brescia 6

Pordenone 5

SPAL 4

Pescara 3

Virtus Entella 1