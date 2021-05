Frosinone, Krajnc potrebbe restare in Germania. Il Fortuna Dusseldorf pensa al suo riscatto

Il futuro del difensore Luka Krajnc potrebbe restare a giocare in Germania anche nella prossima stagione. Secondo Tuttofrosinone.com il Fortuna Dusseldorf, club in cui è arrivato in prestito a inizio stagione, è infatti intenzionato a trattenere il centrale sloveno specialmente se arrivasse la promozione in Bundesliga riscattando l’intero cartellino dal Frosinone.