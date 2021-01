Galliani: "Berlusconi chiedeva di Balotelli e del Monza anche dall'ospedale"

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni del patron Silvio Berlusconi che anche mentre era ricoverato in un ospedale del Principato di Monaco non ha smesso di interessarsi alle sorti del club: “Mi ha chiesto se Balotelli giocava sabato e gli ho risposto che ancora non è pronto dopo il problema muscolare, ma gli ho sottolineato che si sta comportando in maniera ottima. - racconta Galliani alla Gazzetta dello Sport - Il presidente ha sempre seguito il Monza, dalla sua casa di Arcore vede le luci dello stadio. E poi vuole sapere tutto quello che succede a Monzello. Ci sentiamo tre o quattro volte a settimana per confrontarci e lo informo su tutte le operazioni di mercato”.