Genoa, Paleari può salutare: piace a Parma e Ternana in Serie B

vedi letture

Può lasciare il Genoa Alberto Paleari, vice Mattia Perin in questa stagione in Liguria e nome appetito in Serie B. Secondo quanto riporta La Nazione, l'ex portiere del Cittadella sarebbe finito nel mirino della Ternana, dopo che già il Parma aveva sondato il terreno. Paleari, legato al Genoa fino al 2024, potrebbe così tornare in Serie B.