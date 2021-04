Giuffredi: "Tutino, felice se arriva in A con la Salernitana. Donnarumma? Spero nei playoff"

Ospite telefonico della trasmissione di SeiTV Sei Granata, in collaborazione con tuttosalernitana.com, l'agente Mario Giuffredi ha parlato di Francesco Di Tacchio e Gennaro Tutino, suoi assistiti e ora in forza alla Salernitana: "Francesco Di Tacchio sta facendo un buon campionato, in linea con tutti i suoi compagni di squadra. Quando c'è qualcosa che funziona, è normale che tutti riescano ad esprimersi al meglio e lui si sente protagonista. In estate abbiamo rinnovato il contratto, non ricordo se per due o tre anni ma l'accordo è lungo e quindi siamo sereni. Tutino ha qualità di categoria superiore e sarebbe bello se potesse arrivarci con la Salernitana. In caso di promozione scatta il rinnovo automatico, ma ora deve essere concentrato soltanto sulle ultime cinque partite e dare un contributo ancora più importante in zona gol. Con Castori ha battuto il suo record di reti: 10, a Cosenza. Oggi è uno dei protagonisti della Salernitana". Giuffredi è onesto quando ammette che "non mi sarei mai aspettato la Salernitana così in alto in classifica, fino a poche settimane fa continuavo ad escludere l'ipotesi della promozione diretta ma sabato scorso il Lecce ha perso in casa e la Salernitana è di nuovo ad un punto. Ora è certamente una candidata, anzi azzardo: ci sono ottime possibilità che vada in serie A. E' un campionato difficile, ci sono realtà forti un po' in ritardo ma che possono dare fastidio a chiunque se raggiungono i playoff".

Tra i calciatori della scuderia Giuffredi c'è anche Alfredo Donnarumma: "Ora deve pensare a fare bene col Brescia e portare la squadra ai playoff, poi ragioneremo. Non posso dire che un giorno tornerà a Salerno, ma non posso nemmeno escluderlo".