“Grazie a tutti”: il messaggio della Salernitana e di Dziczek dopo il malore avuto ad Ascoli

Un collasso improvviso in campo, attacco epilettico, Vittorio Parigini che gli tiene la lingua per evitare il peggio, il trasporto in ospedale e la dimissione, con ulteriori controlli da fare non essendo stato questo un caso isolato: un sabato pomeriggio da dimenticare per il centrocampista della Salernitana Patryk Dziczek, che ieri ad Ascoli, durante il match della 24^ giornata di Serie B tra le due squadre, è stato vittima del malore.

Questa la nota della Salernitana:

“Grazie a tutti”. È il messaggio che Patryk Dziczek intende rivolgere a quanti si sono prodigati in suo soccorso con eccezionale tempismo in seguito al malore avuto durante la gara di ieri.

L’ U.S. Salernitana 1919, rendendosi interprete del sentimento del calciatore, della Proprietà, nonché dell’intera città di Salerno esprime la profonda gratitudine a tutti quelli che ieri, allo stadio Del Duca, si sono presi cura di Patryk.

In particolare, ci corre l’obbligo di ringraziare il medico sociale dell’Ascoli Calcio, il personale medico e lo staff dell’ambulanza presenti allo stadio, nonché il calciatore Parigini e tutti i giocatori bianconeri, che insieme al nostro capitano Di Tacchio ed agli altri calciatori della U.S. Salernitana 1919, si sono prodigati per soccorrere Patryk Dziczek con tempismo e straordinaria freddezza.

Si ringrazia altresì l’Ospedale “Mazzone” di Ascoli per aver effettuato in poco tempo tutti gli accertamenti del caso".