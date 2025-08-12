Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Hellas Verona, ci sono Torino e Maiorca su Stefan Mitrovic. Valutazione di 3 milioni

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 12:37Serie A
di Andrea Losapio

Stefan Mitrovic piace a Torino e Maiorca. L'attaccante serbo è di proprietà dell'Hellas Verona ma, dopo la stagione al Leuven, ha trovato una continuità anche con la Nazionale. Quattro presenze nelle ultime quattro gare, mentre in Belgio è riuscito a raccogliere ventinove presenze, di cui ventisei in campionato fra stagione regolare e playoff per l'Europa, più 3 in Croky Cup.

Un anno di crescita dunque, con il Verona che ora lo valuta circa 3 milioni di euro. Lo aveva preso dalla Stella Rossa due anni fa, pagandolo circa 2 più bonus, salvo poi decidere per una stagione da titolare in Belgio. Il tecnico del Torino, Baroni, lo conosce proprio per averlo avuto alle dipendenze in granata e ora potrebbe riaverlo. Tanto più che Mitrovic stesso ne aveva tessuto le lodi. "Sicuramente ha fatto un lavoro pazzesco con i nuovi giocatori, anche noi siamo stati bravi a inserirci rapidamente. Non era facile né per lui né per noi".

Il Maiorca invece lo vorrebbe in prestito, ma gli scaligeri non hanno intenzione di accettare, al momento, offerte a titolo temporaneo. L'idolo di Mitrovic è Khvicha Kvaratskhelia, ex esterno del Napoli che ha vinto la scorsa Champions League con la maglia del Paris Saint Germain. Nella scorsa stagione ha impreziosito le sue presenze con due gol e un assist in oltre 1200 minuti giocati.

