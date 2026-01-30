Hellas Verona, Mitrovic parte in prestito secco: occasione in Grecia, all'Asteras Aktor

Si muove ancora il mercato dell'Hellas Verona, stavolta in uscita: è fatta per il trasferimento di Stefan Mitrović dagli scaligeri e dunque dalla Serie A, all'Asteras Aktor, in prestito secco, fa sapere Sky Sport. Parliamo di una società calcistica greca con sede nella città di Tripoli nel Peloponneso, che oggi milita nella Super League.

L'esterno offensivo serbo ha lasciato la Stella Rossa Belgrado nel 2024, dove aveva vinto campionato e coppa nazionale e accumulato esperienza tra i pro. Dopo l'arrivo in Serie A, ha vissuto un prestito al OH Leuven in Belgio per la stagione 2024/25 al fine di guadagnare minuti e continuità, tornando poi al Verona nell'estate 2025; tuttavia, a settembre 2025 è stato ceduto nuovamente in prestito all'Excelsior Rotterdam in Eredivisie, dove sta proseguendo la sua crescita in un contesto competitivo olandese.