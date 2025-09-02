Il Verona sfoltisce la rosa: Mitrovic vola in Olanda, giocherà in prestito all'Excelsior
Altra cessione per il Verona fra i giocatori che erano indicati fra quelli in uscita per questa sessione estiva di calciomercato. L'attaccante classe 2002, Stefan Mitrovic, è infatti stato ceduto in prestito al club olandese dell'Excelsior Rotterdam.
Questo il comunicato del club gialloblu: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Excelsior Rotterdam - in prestito - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista serbo Stefan Mitrovic, fino al 30 giugno 2026. Hellas Verona FC saluta Stefan e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".
Ricordiamo che dopo la firma con il Verona della scorsa estate dopo l'arrivo dalla Stella Rossa, il giocatore serbo ha militato in prestito al Leuven in Belgio nella scorsa stagione dove ha totalizzato 28 presenze e due reti fra campionato e coppa Nazionale.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30