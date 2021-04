Corriere dello Sport: "Salernitana-Venezia, sprint per la A. Dai playout al sogno promozione"

E' terza contro quarta allo stadio Arechi di Salerno. In campo Salernitana e Venezia per uno scontro importantissimo in chiave promozione in Serie A, come riferito dal Corriere dello Sport. Una sfida che solo due anni fa valeva la permanenza in Serie B e ora invece vale molto di più. Castori ha caricato i suoi alla vigilia: "Sarà una partita dura, servirà una prova di livello".