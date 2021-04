Tuttosport: "Pordenone, un punto in 10. Al Pisa non basta Marconi"

Finisce in parità il recupero di campionato fra Pordenone e Pisa. Le due formazioni si sono divise la posta in palio chiudendo il match sul 2-2 con i padroni di casa che erano anche in inferiorità numerica. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Pordenone, un punto in 10. Al Pisa non basta Marconi".