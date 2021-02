Il mercato dell'Ascoli - Innesti d'esperienza per la salvezza. Si chiude la telenovela Ninkovic

Il terzultimo posto in classifica non permettevano all'Ascoli di rischiare niente in chiave mercato. E così il ds Polito ha puntato su calciatori di esperienza che già conoscono la categoria: Stoian, Bidaoui, Dionisi e Parigini sono solo alcuni di questi. Sono andati via invece alcuni giocatori divenuti un peso, giovani non pronti alla bagarre salvezza e quel Nikola Ninkovic che non girò di qualche mese è passato dall'essere la delizia del 'Del Duca' ad esserne la croce. Un addio che probabilmente non farà male a nessuno. Ninkovic compreso.