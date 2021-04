Il Napoli pensa a Dionisi dell'EmpolI? Corsi: "Voci di mercato possono essere un problema"

Che il Napoli, per il post Gennaro Gattuso, abbia al vaglio anche il nome di Alessio Dionisi è cosa nota. E di questo, come riferisce pianetaempoli.it, ne ha parlato il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi: "Le voci di mercato del momento potrebbero essere un altro problema che potremmo avere in questo finale di stagione ma derivano dalle cose belle che abbiamo fatto finora, compreso quelle di un interessamento del Napoli per Mister Dionisi. Dionisi ha un altro anno di contratto con noi, non credo che ci saranno problemi particolari con il Mister. Adesso tutte le nostre energie sono sulla prossima sfida".