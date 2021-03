Il Pisa travolge la SPAL, Mazzitelli: "Vittoria della maturità. Confermiamoci col Pordenone"

Autore del suo quarto gol stagionale con la maglia del Pisa nel 3-0 con il quale i toscani hanno superato ieri sera la SPAL nell'anticipo della 29^ giornata di Serie B Luca Mazzitelli, centrocampista di proprietà del Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel dopopartita dell'Arena Garibaldi (fonte TuttoPisa.com): “Vittoria importantissima e sono contento perché abbiamo dato una bella risposta contro un avversario forte. Non ci siamo presi gli alibi e abbiamo cercato di affrontare questa gara al meglio. Siamo cresciuti rispetto al girone di andata, ma forse ci manca un po’ di continuità in più. Non abbiamo avuto frenesia dimostrando maturità e abbiamo rischiato poco colpendo quando abbiamo avuto l’occasione. Dobbiamo andare a Pordenone con questo spirito per poi cercare di recuperare al meglio durante la sosta”.