L'Aspettando Godot di Cacciatore. La firma con l'Ascoli slitta dallo scorso gennaio

Quella di Fabrizio Cacciatore sembra un’attesa degna di Aspettando Godot, opera teatrale di Samuel Beckett in cui i due personaggi principali (Valdimir/Didi e Estragon/Gogo) aspettano questo misterioso Signor Godot senza che questi si presenti mai. “Oggi non verrà, ma verrà domani" è l’unico messaggio che Godot fa recapitare ai due protagonisti in attesa.

Parafrasando l’opera “il contratto non si farà questa settimana, ma la prossima”. Questo è più o meno quello che si sente ripetere dallo scorso gennaio l’esperto difensore che sembra sempre a un passo dalla firma con l’Ascoli senza però che questa mai si realizzi. Anche questa potrebbe essere la settimana decisiva per lui, stando al Corriere Adriatico, visto che qualche problema in difesa la squadra marchigiana lo ha mostrato con i forfait di Brosco e probabilmente Pucino che potrebbero spingere la società bianconera a tesserare finalmente il classe ‘86 che ormai da due mesi abbondanti si allena nelle Marche in attesa che la situazione si sblocchi.