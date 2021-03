La volata verso in playoff. Sette 'sorelle' e non solo a darsi battaglia in otto giornate

vedi letture

La sosta per le Nazionali darà il via in Serie B come nel campionato maggiore alla volata finale della stagione. Uno sprint che se per la lotta per la promozione diretta riguarda cinque formazioni, per la qualificazione ai playoff ne annovera almeno sette: Cittadella (45 pt), SPAL (45 pt), Chievo Verona (44 pt), Pisa (40 pt), Brescia (39 pt), Vicenza (38 pt) e Frosinone (38 pt).

Una vera e propria ammucchiata, dunque, per raggiungere il post-season e tentare l'assalto al terzo e ultimo pass per la Serie A. Un confronto che vista la classifica cortissima potrebbe anche ampliarsi con l'ingresso di alcune formazioni oggi al confine con la zona calda (siamo proprio sicuri che Reggina e Cremonese siano proprio fuori dai giochi?).

Per questo motivo gli scontri diretti assumono ancor più valore da qui alla fine. L'Empoli, in chiave promozione diretta, ha un margine tale che può concedere ai toscani di gestire le restanti otto gare, mentre qui non sarà possibile. A partire già dal weekend dopo la sosta con Chievo Verona e SPAL che si confronteranno al 'Bentegodi' o Vicenza e Cittadella al Menti. Attenzione, infine, anche al recupero di campionato ancora da calendarizzare tra Pordenone e Pisa. Anche la scelta della data in cui recuperare questo match potrebbe fare la differenza.

Di seguito il calendario a confronto fra le sette formazioni in lotta per la qualificazioni ai playoff:

CITTADELLA

Vicenza-Cittadella

Cittadella-Reggina

Frosinone-Cittadella

Cittadella-Chievo Verona

Lecce-Cittadella

Cittadella-Virtus Entella

Ascoli-Cittadella

Cittadella-Venezia

SPAL

Chievo Verona-SPAL

SPAL-Venezia

Lecce-SPAL

SPAL-Ascoli

Brescia-SPAL

SPAL-Frosinone

Reggiana-SPAL

SPAL-Cremonese

CHIEVO VERONA

Chievo Verona-SPAL

Empoli-Chievo Verona

Chievo Verona-Pisa

Cittadella-Chievo Verona

Venezia-Chievo Verona

Chievo Verona-Cremonese

Virtus Entella-Chievo Verona

Chievo Verona-Ascoli

PISA

Pescara-Pisa

Pisa-Lecce

Chievo Verona-Pisa

Pisa-Cosenza

Frosinone-Pisa

Pisa-Venezia

Brescia-Pisa

Pisa-Virtus Entella

* Pordenone-Pisa

BRESCIA

Brescia-Pordenone

Reggiana-Brescia

Brescia-Pescara

Empoli-Brescia

Brescia-SPAL

Vicenza-Brescia

Brescia-Pisa

Monza-Brescia

VICENZA

Vicenza-Cittadella

Ascoli-Vicenza

Reggina-Vicenza

Vicenza-Lecce

Virtus Entella-Vicenza

Vicenza-Brescia

Frosinone-Vicenza

Vicenza-Reggiana