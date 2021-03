Le pagelle di Venezia-Lecce 2-3: Bocalon spreca, Coda implacabile

Venezia-Lecce 2-3

Marcatori: 11' Pettinari, 46' autorete Lucioni, 50' Coda, 57' Maleh, 71' Coda (rigore)

Le pagelle del Venezia

Pomini 6 - Può poco sulle reti avversarie, per il resto c'è poco da segnalare.

Mazzocchi 5.5 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso. Disattento in occasione del rigore. (Dal 74' Ferrarini s.v. - )

Svoboda 5.5- Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. A corrente alternata anche nella ripresa.

Ceccaroni 5.5 - Non riesce a recuperare su Coda. In difficoltà nella ripresa.

Ricci 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo. (Dall'86' Crnigoj s.v.- )

Maleh 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Gran gol segnato. Uno degli ultimi a mollare.

Taugourdeau 6 - Inizio lento, poi sale di tono. Gioca a due tocchi, luci e ombre nella sua gara.

Fiordilino 5.5 - Non riesce a lasciare il segno. Troppo prevedibile la sua manovra. (Dal 73' Johnsen s.v. - )

Esposito 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta.

Di Mariano 6 - Si batte con ardore, non sempre lucido, ma non può evitare la sconfitta.

Forte 6 - Aveva provato a rendersi pericoloso, poi un problema fisico lo mette k.o. (Dal 33' Bocalon 5 - Perde una grande occasione per mettersi in mostra. Sbaglia un gol fatto.)

Le pagelle del Lecce

Gabriel 6.5 - Si esalta nella ripresa con una deviazione sul tiro di Bocalon. Poco può sulle reti.

Maggio 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche brivido, nella ripresa.

Lucioni 5 - Non aveva sfigurato fino alla sfortunata autorete. Poi fa in tilt, ma alla fine il Lecce vince.

Pisacane 6.5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, non sbaglia nulla, bravo in più di una circostanza.

Gallo 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, soprattutto nel finale.

Majer 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa. Suo l'assist per Coda.

Hjulmand 7 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza. Profilo da categoria superiore.

Bjorkengren 6.5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Con il resto della squadra si intende bene e crea azioni pericolose. (Dal 90' Dermaku s.v. - )

Mancosu 5.5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Ancor meno appariscente nella ripresa. (Dal 66' Henderson 6 - Ordinato in mezzo al campo.)

Pettinari 6,5 - Si batte come un leone. Tanta grinta e sponde per i compagni.

Coda 8 - Non doveva giocare, ma alla fine è l'uomo del match con una doppietta. (Dall' 80' Pablo Rodriguez s.v.- )