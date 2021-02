Lecce, amarezza Corini: "La reazione c'è stata, mi assumo la responsabilità"

vedi letture

E' un Eugenio Corini molto rammaricato quello che commenta il passo falso del Lecce in casa contro l'Ascoli: "La società mi ha messo nelle migliori condizioni per lavorare, se non arrivano i risultati è doveroso assumersi le proprie responsabilità. Non credo sia un problema di carattere. Siamo andati in vantaggio e abbiamo sfiorato immediatamente il raddoppio, nel finale c'è stata una reazione importante. Il problema è sempre quello: riusciamo a mettere le partite sui binari giusti e poi ci complichiamo la vita da soli perdendo lucidità e facendoci prendere dal nervosismo. Sembra quasi che siamo autolesionisti. Nonostante qualche errore di troppo, tuttavia, potevamo commentare una vittoria e invece torniamo a casa con una sconfitta, a conferma anche del livello del campionato che è sempre più elevato. Non esistono gare semplici, ma sappiamo di avere potenzialità importanti. E' un momento da gestire con intelligenza, stiamo gettando nella mischia anche tanti giovani e dobbiamo dare loro il tempo per incidere. Gallo nel finale? Non ho messo un'altra punta perchè le azioni le stavamo creando e volevo gente fresca che sfornasse cross dal fondo. Umore? Non parlo mai nello spogliatoio dopo una gara persa, sappiamo che il calendario ci darà la possibilità di giocare ancora in casa tra pochi giorni contro il Brescia. E non dobbiamo farci cogliere impreparati".