Lecce, Chevanton: "Io e Rodriguez abbiamo storie diverse. Ci accomuna la generosità"

vedi letture

In un’intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia l’ex attaccante del Lecce Javier Ernesto Chevanton ha parlato dello spagnolo Pablo Rodriguez, protagonista nelle ultime uscite del club salentino, allontanando possibili similitudini: “Sono due storie diverse, sono diversi i tempi, questa è un’altra epoca. Io venivo da più lontano, da un’esperienza con il Danubio, serie A uruguaiana con più di cinquanta gol. Pablo viene da una grandissima scuola di campioni come quella del Real Madrid e da una vittoria in Youth League. In questa stagione ha fatto i conti con qualche problema fisico che lo ha fermato in più occasioni, ma si è presentato sulla scena nel segno dell’immediatezza andando a segno subito. Sta crescendo in fretta, in maniera esponenziale, ha sfruttato al massimo l’occasione della prima partita giocata sin dall’inizio e ora va aiutato a crescere evitando ogni pressione su di lui. - continua Chevanton – Non mi piace fare paragoni fra le mie caratteristiche e quelle di Pablo, forse ci accomuna la velocità, ma io ero sempre nel cuore dell’area di rigore, mentre lui gioca più esterno e parte anche da lontano per arrivare in area e colpire con lucidità e precisione. ciò che ci accomuna veramente è la generosità”.