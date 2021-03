Lecce, Coda: "Godiamoci la vittoria, ma abbiamo la testa già al Venezia"

Le parole di Coda al termine di Lecce-Chievo 4-2.

L’attaccante del Lecce Massimo Coda ha commentato ai microfoni di Dazn il successo per 4-2 contro il Chievo, arrivato anche grazie ad una sua doppietta.

Massimo, grande felicità per la prova di oggi.

“Felice per aver trovato la vittoria in casa e per essere rimasti aggrappati ad una classifica che poteva sfuggirci in caso di risultati negativi su altri campi. Ci godiamo questa vittoria fino a martedì”.

La squadra ha segnato 4 gol nel primo tempo e ne ha fatti altri 4 a Reggio Emilia, dando l’impressione di aver trovato anche un maggior equilibrio.

“Si è visto oggi, anche se nel secondo tempo siamo entrati più tranquilli per il risultato maturato in precedenza. Abbiamo rischiato di rimettere in partita il Chievo e non deve succedere, però devo dire che abbiamo fatto due grandissime partite. Segnare entrambe le volte 4 gol è significativo”.

Aglietti si lamentava con i suoi centrali perché non capivano i tuoi tagli, come in occasione del 3-1: è stata questa la chiave del match?

“Sicuramente, bisogna capire anche i punti deboli dell’avversario. Vedevo che andavano sempre in avanti e ho cercato di stare largo per punirli alle spalle”.

Questa è la sesta marcatura multipla del campionato, con cui raggiungi Donnarumma che ci era riuscito al Brescia con Corini: manderai un messaggio ad Alfredo?

“Siamo grandi amici. Lui quest’anno è stato penalizzato da tanti infortuni: gli faccio un grosso in bocca al lupo per il proseguo del campionato”.

Può essere una vittoria decisiva per il finale di campionato del Lecce?

“Già a Reggio ci siamo detti che non potevamo più sbagliare, perché avevamo fatto troppi danni prima. Da lì abbiamo fatto due vittorie e ce le godiamo”.

Siete ad un punto dal secondo posto: con che spirito andrete a Venezia?

“E’ un altro scontro diretto, contro una delle squadre che giocano il miglior calcio. Già all’andata ci hanno messo in difficoltà, risultando forse la prima squadra a riuscirci realmente. Abbiamo già la testa a quel match”.

Cosa hai pensato quando ha segnato Pettinari?

“Ho detto finalmente: è tutta la stagione che inseguiva il gol”.