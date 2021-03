Lecce, contro la Virtus Entella precedenti positivi. Con l'eccezione dei playoff 12/13

I sei punti di svantaggio dalla zona promozione sono un disavanzo non certamente irrisorio ma ancora colmabile per il Lecce di Eugenio Corini che questo pomeriggio affronterà la Virtus Entella al 'Via del Mare'.

Un avversario, per i salentini, che per quanto riguarda la Serie B rievoca solo bei ricordi. Statistiche alla mano, infatti, nei cinque precedenti fra le due compagini i giallorossi hanno ottenuto 3 vittorie e due pareggi, con l'ultimo incrocio nel girone d'andata della stagione in corso che ha visto Coda&C espugnare il 'Comunale' di Chiavari per 5-1.

Unica pecca a sfavore del Lecce contro i Diavoli Neri l'eliminazione subita nei playoff 2012/2013. Edizione nella quale i liguri dovettero cedere il pass verso la Serie A al Carpi.