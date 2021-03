Lecce, Corini: "Giochiamo sempre per vincere. Finché c'è speranza puntiamo al massimo"

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il ChievoVerona, uno scontro molto importante nella corsa verso la promozione: “Domani proveremo a fare la partita cercando di vincere, come sempre perché questa è la nostra mentalità. Il Chievo è una squadra forte e la classifica lo certifica, alcune delle loro sconfitte potevano avere un risultato diverso per quanto visto in campo. Troveremo un avversario che vorrà renderci la vita complicata, ma vogliamo dare continuità alla bellissima vittoria di Reggio Emilia perché finché ci sarà la possibilità cercheremo di raggiungere il massimo obiettivo. In Veneto ho vissuto una fase fondamentale della mia vita professionale e il Chievo rappresenterà sempre qualcosa di molto importante e sarà sempre emozionante incontrarlo. Però devo pensare al Lecce e andando verso la fine della stagione i punti diventano sempre più importanti. - continua Corini – Dermaku, Listkowski e Rodriguez sono tornati a lavorare in gruppo, i primi due arrivano da lunghi infortuni e devono ritrovare la condizione, ma averli rivisti è molto importante perché sono giocatori che ci possono dare una grande mano nel rush finale”.

Sono 23 i convocati per la sfida contro il Chievo. Assenti Adjapong, Calderoni, Monterisi, Vigorito e Paganini, mentre i giovani Felici e Maselli saranno ipiegati con la Primavera. Rientrano Dermaku, Listkowski e Rodriguez. Questa la lista completa:

Portieri: Bleve, Gabriel, Borbei,

Difensori: Maggio, Pisacane, Lucioni, Meccariello, Dermaku, Zuta, Gallo

Centrocampisti: Mancosu, Nikolov, Bjorkengren, Majer, Hjulmand, Henderson, Tachtsidis

Attaccanti: Coda, Yalcin, Stepinski, Listkowski, Pettinari, Rodriguez