Lecce, Corini: "Lo spirito c'è. Promozione diretta? Dovremo alzare l'asticella"

Intervenuto nel post-partita di Lecce-Empoli, il tecnico dei salentini Eugenio Corini ha così commentato il pari in rimonta del Via del Mare.

Sulla partita:

"Sicuramente queste sono state due settimane in cui abbimo fatto un lavoro di un certo tipo, che ci ha tolto brillantezza dandoci resistenza per cui sapevo che, come a Reggio, l'avremmo pagata. Lo spirito però è stato importante, così come i cambi - ammette l'ex Brescia e Palermo, come riportato da Tuttolecce -, abbiamo rimontato con carattere e volontà e per me questi sono segnali molto importanti. Rodriguez? Sta meritando la mia attenzione, se le risposte sono queste avrà più spazio perché se lo sta meritando".

Sulla promozione diretta:

"Dobbiamo alzare il livello se vogliamo pensare a qualcosa di diverso rispetto ai playoff. Abbiamo gettato le basi, la classifica recita 30 punti, se vogliamo la promozione diretta 60 non bastano e bisogna quindi alzare l'asticella".