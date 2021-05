Lecce, Corini sul futuro: "Lasciatemi il dolore, da domani ci penseremo"

vedi letture

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini nella conferenza stampa post gara torna a rispondere alle domande sul proprio futuro spiegando di non sentirsela di pensarci in questo momento: "Lascatemi il dolore di questa sconfitta, mi dispiace tanto. Ci sarà un confronto con la dirigenza e vedremo assieme tante cose. La società deve dare delle linee guida e io le ascolterà. Insieme abbiamo affrontato tante problematiche, eravamo a due metri dal sogno. Non so cosa è mancato, faccio fatica a cercarlo. - conclude Corini come riporta Calciolecce.it - Valuteremo da domani, dateci almeno stasera la possibilità del dolore. Dal dolore possono nascere grandi ripartenze”.