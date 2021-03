Lecce, Corvino: "Il mio rimpianto più grande è non aver fatto esplodere Berbatov in giallorosso"

In un’intervista rilasciata a Telerama il direttore del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato di uno dei suoi maggiori rimpianti in carriera, quello di non essere riuscito a portare in giallorosso Dimitar Berbatov nonostante fosse tutto fatto: “Lo feci venire a Brescia per tre giorni per le visite mediche e per non far uscire la notizia, era praticamente tutto fatto. Lo scoprii dopo un viaggio in Svezia dove ero andato per vedere un difensore che giocava nella Bulgaria e in attesa della gara fra le nazionali maggiori andai a vedere l’Under e rimasi impressionato da Berbatov. Per questo volai immediatamente a Sofia per chiudere con il CSKA. - continua Corvino come riporta Calciolecce.it – Noi dovevamo prendere Chomakov l’anno prima da girare al club bulgaro in attesa che Berbatov compisse i 18 anni e potesse lasciare la Bulgaria, visto che prima non era possibile. Passò un anno, le visite andarono bene e firmò il contratto, ma per un disguido tutto saltò. Il resto lo sappiamo, e lui diventò una delle punte più forti di sempre. Resta il mio rimpianto più grande”.