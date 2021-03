Lecce, nell'ultimo mese persi tanti punti con le piccole. Ma Corini non è in discussione

Il pareggio interno contro la Virtus Entella di ieri sera è l’ennesima occasione mancata da parte del Lecce in questa stagione. Il progetto avviato in estate con Eugenio Corini alla guida infatti stenta a decollare con la squadra salentina che attualmente occupa il sesto posto in coabitazione con il Cittadella a -5 dalla seconda piazza di un Venezia sorprendente. Una situazione che qualche spiffero l’ha creato in casa giallorossa anche se prontamente il presidente Sticchi Damiani ha chiuso la porta a ogni possibile ribaltone blindando il tecnico. Quello che è evidente, soprattutto nell’ultimo periodo è la difficoltà contro le cosiddette piccole: nell’ultimo mese infatti il Lecce ha sì vinto contro Cremonese e Cosenza, ma anche perso in casa contro l’Ascoli e pareggiato contro Brescia ed Entella (entrambe al Via del Mare) e a Pescara. Risultati che hanno lasciato l’amaro in bocca alla squadra, alla dirigenza, ai tifosi e allo stesso Corini ovviamente che è consapevole come sia spesso i punti persi con le squadre che occupano le retrovie della classifica quelli decisivi per una promozione. In questo senso serve un cambio di passo deciso per provare a insidiare le avversarie per i primi due posti e il ritorno diretto in massima serie.