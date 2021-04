Lecce, Rodriguez: "Qui posso crescere tanto. Il mio futuro è al Lecce, magari in Serie A"

L’attaccante del Lecce Pablo Rodriguez ha parlato nel corso di Growing Together, progetto nato dalla collaborazione tra DAZN e BKT, della propria carriera e di come è arrivato in Italia: “Sono andato via dalla mia isola, Gran Canaria, per giocare nella cantera del Real Madrid, l’Olimpo del calcio, ma in questa stagione ho trovato il mio paradiso e la mia dimensione in Puglia. Sento che questa è la maglia giusta per crescere, la mia prima tappa da professionista dopo aver terminato l’esperienza con il Real Madrid Castilla. Il mio presente e il mio futuro sono con il Lecce con cui spero di poter salire in Serie A. Non sappiamo ancora se sarà possibile vedere lo stadio pieno, ma prima di arrivare qui ho guardato un po' di vecchi video e sono rimasto impressionato dal calore della gente che non smette di incitarti e di cantare durante tutta la partita. - conclude Rodriguez – Corvino? Mi ha trattato come se fossi un figlio, ha avuto grande fiducia in me e mi sprona sempre a non abbassare la guardia e dare sempre il massimo perché solo così posso crescere come giocatore e come uomo. Raul? È stato un giocatore molto scaltro e reattivo e un po' mi rivedo nelle sue qualità, è stato bellissimo lavorare con lui e imparare ogni giorno qualcosa”.