Lecce-Salernitana 2-0, le pagelle: Pettinari castiga Castori, male Bogdan

Lecce-Salernitana 2-0

Marcatori: 44'pt Pettinari, 25'st Maggio

Lecce

Gabriel 6 - Del tutto inoperoso, lo salva Maggio con un grande intervento su Tutino. Per il resto ordinaria amministrazione, chiude lo scontro diretto senza gol al passivo.

Maggio 7 - Nel primo tempo sbaglia un paio di appoggi semplici, inusuale per un calciatore del suo livello. Si riprende la scena nella ripresa, confermandosi la bestia nera della Salernitana. Il suo colpo di testa chiude la pratica e avvia la fuga, poco prima determinante su Tutino.

Meccariello 7 - Alle sue spalle ci sono Dermaku e Pisacane, ma ha scalato posizioni nelle gerarchie e sta dimostrando di essere un elemento affidabile. (Dal 35’st Dermaku sv).

Lucioni 6,5 - Ci si aspettava un duello più equilibrato con Djuric, ma l’ex Benevento vince con incredibile facilità. Le ha prese tutte, certificando il momento nero del bosniaco e la sua costante crescita. Rischia un’autorete, ma in fondo salva il risultato.

Gallo 6,5 - Parte con qualche difficoltà, con due appoggi semplici del tutto sbagliati. Nonostante la giovane età ha la personalità di riprendersi e macina chilometri sulla fascia, ferma sempre Casasola nell’uno contro uno.

Tachstidis 6,5 - Quando un giocatore con trascorsi internazionali esce nervoso al momento della sostituzione significa che c’è una mentalità vincente. Suo l’assist per il gol del vantaggio. (Dal 12’st Hjulmand 6 - Ordinaria amministrazione).

Majer 6 - Elemento tatticamente prezioso, canta e porta la croce e sa soffrire nei rari momenti di difficoltà.

Bjorkengren 6 - Bella lotta con Coulibaly, in un paio di occasioni si fa saltare troppo facilmente. Alti e bassi. (Dal 39’st Paganini sv).

Henderson 6,5 - In veste di trequartista ha la possibilità di spaziare a tutto campo senza dare punti di riferimento. Gli manca ancora il guizzo davanti alla porta, ma sta crescendo tanto.

Coda 6,5 - E’ destino non riesca a segnare contro la Salernitana, Gyomber le prende praticamente tutte. Ma propizia l’espulsione nel momento chiave del match e tanto basta per meritare ampia sufficienza.

Pettinari 7 - Contro il suo mentore Castori riesce ad abbattere il bunker della Salernitana proprio quando il match si stava incanalando sullo 0-0. Una spina nel fianco, il migliore. (Dal 27’st Rodriguez 6,5 - Tempo un minuto e confeziona un assist splendido per Maggio).

Salernitana

Belec 6,5 - Se il passivo non è più pesante il merito è esclusivamente del portiere granata, determinate due volte in avvio su Lucioni e attento nel finale, quando ormai i granata erano proiettati già alla gara successiva.

Mantovani 5 - Non un grandissimo rientro del calciatore scuola Torino, stranamente in difficoltà nell’uno contro uno e spesso saltato dagli esterni giallorossi.

Gyomber 5 - Sale in ritardo in occasione del gol che spezza l’equilibrio. Se la cava benissimo su Coda, ma non è il solito muro e la squadra ne risente.

Bogdan 4 - Serata da incubo per il difensore ex Livorno, già dopo 5 minuti sorpreso alle spalle da un inserimento di Bjorkengren. Nel momento migliore della Salernitana si fa espellere per un fallo da ultimo uomo.

Casasola 5 - Non il solito motorino sulla corsia di competenza, il giovane Gallo ha vinto il duello.

Jaroszynski 5 - Parte benino, con la solita grinta e grande cattiveria agonistica. E’ in ritardo su Pettinari che, con uno stop elegante, lo lascia sul posto e segna l’1-0. (Dall’40’st Cicerelli sv).

Coulibaly 5 - A sprazzi sembra quasi imprendibile, è l’unico calciatore che trasforma rapidamente l’azione da difensiva ad offensiva. Ma dura un tempo e sparisce progressivamente palesando anche un calo fisico. (Dal 32’st Kristoffersen sv).

Capezzi 5 - Stesso discorso fatto per Coulibaly. Inizio ottimo, con qualche buon inserimento dalle retrovie. Poi si spegne ed è assai impreciso sulle palle inattive. (Dal 20’st Anderson 5,5 - Entra quando il Lecce chiude la partita, non può fare di più).

Di Tacchio 5,5 - In due circostanze si sostituisce ai difensori e salva in piena area piccola con coraggio e personalità. Impreciso quando calcia dalla distanza.

Djuric 5 - Lontanissimo parente del calciatore che, l’anno scorso, segnava e faceva assist. Ogni volta che prende palla appare lento ed impacciato. (Dal 22’st Kupisz 5 - Non ha inciso).

Tutino 5,5 - In astinenza da gol ormai dalla trasferta di Ascoli, ha una grande occasione ma Maggio fa il miracolo. (Dal 30’st Schiavone sv).