Lecce, spunta Pelé nel centro sportivo. Due gigantografie del brasiliano per caricare la squadra

Sorpresa per Eugenio Corini e i suoi ragazzi oggi alla ripresa degli allenamenti a Lecce. Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha infatti fatto collocare negli spogliatoi 2 gigantografie di Pelé con la seguente frase: “Il successo non è quante volte vinci, ma come giochi la settimana dopo aver perso”. Un modo per caricare la squadra giallorossa in questo finale di stagione che la vede attualmente al secondo posto e in piena corsa per la promozione diretta in massima Serie.