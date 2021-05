Lecce-Venezia, formazioni ufficiali: al duo Pettinari-Coda risponde il trio Aramu-Forte-Di Mariano

vedi letture

Il momento della verità: alle 18:30, al "Via del Mare", Lecce e Venezia si daranno battaglia per la semifinale di ritorno dei playoff, gara che mette in palio la finalissima contro la vincente del confronto serale tra Monza e Cittadella.

Si parte dell'1-0 dell'andata in favore dei lagunari.

Per l'occasione, Corini affida il reparto avanzato al ritrovato Pettinari in coppia con Coda; a loro supporto, sulla trequarti, Henderson, che a centrocampo lascia quindi spazio al terzetto Majer, Hjulmand, Nikolov. Sul versante lagunare, in dubbio fino all'ultimo Mazzocchi, ristabilito per l'occasione e quindi titolare nel quartetto difensivo: per il resto nessuno stravolgimento.

Queste le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Nikolov; Henderson; Pettinari, Coda

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Maleh; Aramu, Forte, Di Mariano.