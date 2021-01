Lega B, domani l'Asseblea elettiva. La Corte d'Appello respinge il ricorso della Salernitana

Respinta richiesta Salernitana per sospensione cautelativa

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Anche la Corte d'Appello federale ha detto no al ricorso presentato dalla Salernitana contro la Lega Serie B, per ottenere l'annullamento dell'Assemblea elettiva della Lega stessa, in programma domani, 7 gennaio, e che dunque si svolgera' come previsto. La Corte ha respinto la richiesta di sospensione cautelare e fissato la discussione di merito al 19 gennaio. In particolare, la Salernitana contestava le modalità di svolgimento dell'assemblea elettiva, prevista in videoconferenza, chiedendo che la riunione per l'elezione del nuovo presidente si tenesse in presenza. La Corte Figc, dopo il no al ricorso del Tribunale federale lunedi' scorso, non ha rinvenuto "elementi che possano portare all'accoglimento della domanda inibitoria" e ha percio' respinto la domanda cautelare di sospensione, fissando al 19 gennaio la camera di consiglio per la discussione (ANSA).