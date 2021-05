Lega B, Premio Gentleman Morosini a Costa (Reggiana). Le nomination del Gentleman Simoni

Premio gentleman Morosini-Lega B 2021 al difensore della Reggiana Andrea Costa. Le nomination del Gentleman Gigi Simoni

Il grande giorno si avvicina. La prima edizione pensata in digitale, causa Covid, del Premio Gentleman Fair Play in programma la sera del 21 maggio, e trasmessa in diretta sul portale SportMediaset.it è pronta a svelare i primi Signori del Calcio.

Come ogni anno Lega Serie B premia il giocatore che si è contraddistinto per valori di lealtà e sportività e con un legame a Piermario Morosini. In questa stagione la scelta è ricaduta su Andrea Costa della Reggiana Calcio. Sarà quindi il difensore granata a ricevere la torretta di San Siro intitolata a Morosini compagno di tante partite.

Ma non solo. Gli Organizzatori con il presidente Mauro Balata e tutta la Lega Serie B da questa edizione speciale hanno deciso di istituire anche il Gentleman Gigi Simoni, votato da tutti i mister della Serie BKT e consegnato all'allenatore che incarna i valori del Rispetto, del Fair play e dell'eleganza in panchina. Un premio che riguarda tutti gli allenatori, anche quelli della Serie A. Tra i più votati in assoluto, e che quindi vanno in nomination, Claudio Ranieri (Sampdoria), Stefano Pioli (Milan) e Andrea Pirlo (Juventus).

Dichiara il Presidente della Lega B Mauro Balata “Gigi Simoni e Piermario Morosini sono stati due atleti che hanno sempre avuto un comportamento ispirato a quei valori dello sport che vanno trasmessi, perché d’esempio alle giovani generazioni. Ringrazio l’organizzazione del Premio Gentleman che ogni anno con un prestigioso premio ci ricorda che lo sport e il calcio, come ha recentemente detto il Santo Padre, individuano grammatiche capaci di parlare ai giovani’.

Dichiara l’Organizzatore Gianfranco Fasan “Siamo contenti che seppur in digitale il Premio Gentleman abbia i suoi vincitori e abbia visto una bella partecipazione di votanti. La nuova categoria destinata all’Allenatore Gentleman dedicata a Gigi Simoni ha raccolto il favore di tutti i CT della Lega B. E’ un onore per Noi Organizzatori avere inserito una categoria che ricordasse come merita Gigi Simoni, un Signore del Calcio.”

Il 21 maggio si potranno scoprire tutti i vincitori nella nuova versione del Gala Gentleman in streaming condotto dalla coppia Giorgia Rossi e Massimo Caputi.

Il Premio Gentleman ideato dal 1996 da Gianfranco Fasan e Federico Alosi è il riconoscimento più conosciuto dedicato al Fair Play nel calcio professionistico. Dal 2014 Javier Zanetti è il Presidente Onorario. La produzione digitale 2021 sarà realizzata da Gianfranco Fasan e Davide Scalmani.