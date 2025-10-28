Mantova-Catanzaro, i convocati di Possanzini: l'unico assente è Mantovani
Sono 26 i calciatori convocati da Mister Davide Possanzini per la sfida con il Catanzaro
Unico assente ancora Valerio Mantovani, alle prese con un infortunio muscolare (polpaccio).
Portieri: Festa, Botti, Andrenacci.
Difensori: Mullen, Bani, Radaelli, Fedel, Castellini, Cella, Pittino, Maggioni.
Centrocampisti: Artioli, Wieser, Falletti, Trimboli, Paoletti, Majer.
Attaccanti: Mensah, Mancuso, Fiori, Galuppini, Ruocco, Marras, Caprini, Bragantini, Bonfanti.
