Ufficiale Modena, dal Pisa arriva Gliozzi e conguaglio economico. In Toscana va Bonfanti

Avevamo raccontato nei giorni scorsi della trattativa tra Pisa e Modena per lo scambio Ettore Gliozzi-Nicholas Bonfanti, e oggi tutto trova conferma perché, con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, è la formazione emiliana che annuncia "un nuovo attaccante per Paolo Bianco: è Ettore Gliozzi che arriva dal Pisa nella trattativa che porta Nicholas Bonfanti ai nerazzurri toscani. Scambio a titolo definitivo, con un conguaglio economico in favore del Modena, e il neo attaccante gialloblù che firma sino al 30 giugno 2026 scegliendo la maglia numero 9.

PROFILO. Classe 1995, nato a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, Gliozzi muove i primi passi tra le fila della Reggina, per poi essere notato e preso dal Sassuolo a 16 anni. Nelle quattro stagioni nel Settore Giovanile neroverde trova anche l’esordio in Serie A, il 19 gennaio 2014. La prima esperienza tra i professionisti è a Forlì, ma l’avventura che lo lancia definitivamente è quella con la maglia del Sudtirol: in due annate, tra il 2015 e il 2017, mette a referto 24 reti in 67 partite. Al Padova ottiene la prima promozione in Serie B della sua carriera, la seconda arriverà con il Monza due anni dopo. In mezzo la stagione al Siena, con Fabio Gerli e il ds Davide Vaira, che ora ritrova a Modena: la migliore a livello produttivo 17 gol. Nella prima avventura in Serie B (2020-21), con la maglia del Cosenza, trova 7 reti in 30 presenze, l’anno dopo al Como chiuderà con 9. L’ultima esperienza, di 18 mesi, è al Pisa: nella passata stagione ha trovato la doppia cifra (10 gol), mentre nel girone d’andata che si è appena concluso ha collezionato 5 presenze, complice l’assenza per infortunio – oggi completamente risolto – da settembre a novembre. Complessivamente, quindi, Gliozzi ha autografato da professionista 70 reti.

IL SALUTO. Nicholas Bonfanti fa il percorso inverso, passando al Pisa a titolo definitivo. “Lo Squalo” di Seriate, classe 2002, approdato in gialloblù dall’Inter nell’estate 2021 e che col Modena era in scadenza di contratto nel 2025, ha contribuito alla promozione dei canarini in B con 5 gol in 13 presenze, in un’annata travagliata per i tanti problemi fisici. Nella scorsa stagione, la sua prima in Serie B, ha firmato 7 reti in 30 presenze e, nella stagione 2023-24, si è fermato a 1 in 10.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Ettore Gliozzi il benvenuto nella famiglia gialloblù e, ringraziandolo per tutto ciò che è stato vissuto insieme, augurano a Nicholas Bonfanti le migliori fortune".