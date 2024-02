Ufficiale Modena, i giovani Ghillani e Olivieri hanno firmato il primo contratto da professionisti

Il futuro è adesso. Il Modena F.C. continua a investire sui ragazzi del domani. Sia per quanto riguarda la prima squadra sia valorizzando il lavoro del Settore Giovanile di Andrea Catellani e del responsabile tecnico Alessandro Consolati con la supervisione del ds Davide Vaira.

Vanno in questa direzione, imposta dalla famiglia Rivetti, i contratti da professionisti di Alessandro Ghillani e Edoardo Olivieri, il primo sino al 2026 e il secondo fino al 2027, entrambi con le rispettive opzioni. Giornata dunque importante ed emozionante per i due ragazzi, nati nel 2005, accompagnati per l’occasione dagli agenti e anche dai genitori in sede e allo stadio Alberto Braglia.

Ghillani. Nato a Parma, arrivato a Modena nel gennaio 2022, gioca i primi sei mesi nell’Under 17 e quindi viene subito inserito nella rosa della Primavera. Nella stagione in corso si conferma tra i punti di forza della squadra capolista allenata da Paolo Mandelli: 9 gol e 5 assist in 17 presenze. Esterno d’attacco, abbina qualità tecnica a corsa e forza reattiva, che lo rendono imprevedibile nei duelli individuali.

Olivieri. Nato a Verona, muove i primi passi in società dilettantistiche della città prima di un’esperienza nel Settore Giovanile dell’Hellas. Arriva al Modena nell’estate 2023 dopo una stagione alla Virtus, nella quale si è allenato con continuità nella prima squadra. Terzino sinistro, è uno dei titolari della Primavera di Mandelli con 16 presenze e un gol e alcune prove anche da difensore centrale. Mancino naturale, calciatore esplosivo e resistente, è un buon crossatore. Ha festeggiato la firma del contratto allenandosi al campo Zelocchi con Paolo Bianco.