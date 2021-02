Monza, Antonelli: "Grandi sforzi della famiglia Berlusconi sul mercato. Obiettivo Serie A"

vedi letture

Filippo Antonelli, ds del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport al termine del mercato: “Il Monza non si è mai nascosto dall’obiettivo di tornare in A. Dobbiamo ringraziare il presidente Berlusconi per gli sforzi per questa società e questa città. L’acquisto di Diaw è un’operazione che va proprio nella direzione del nostro obiettivo. Adesso pensiamo alla promozione, poi penseremo al futuro. Sono stati fatti grandi sforzi con una squadra super competitiva in tutti i reparti. Dobbiamo continuare così e fare punti. Il rapporto con Galliani? E’ un master all’ennesima potenza, è una grande scuola. Con la sua esperienza e passione per il calcio e questo società ci permette di imparare tanto”.