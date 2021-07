Monza, fatta per Pirola: arriva dall'Inter con diritto di riscatto e controriscatto. Le cifre

Nella giornata di oggi Lorenzo Pirola tornerà al Monza. Come riferisce linterista.it, il giocatore passerà ai brianzoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, mentre l'Inter - proprietaria del cartellino del giocatore - avrà un controriscatto a 8 milioni.

Il classe 2002 in serata si aggregherà al gruppo guidato da Giovanni Stroppa.