Monza, in settimana previsto un incontro con Mendes per decidere il futuro di Mota

Nel corso di questa settimana potrebbero esserci novità importanti per il futuro dell'attaccante Dany Mota Carvalho, reduce da un ottimo Europeo Under 21 con il Portogallo. Secondo quanto riferito da Forzamonza.it, è previsto un incontro fra la dirigenza e l'agente del calciatore, Jorge Mendes, con la società brianzola che ribadirà l'intenzione di trattenere il classe '99 a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile per il club e il giocatore stesso.