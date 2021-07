Monza, via al ritiro di Ronzone: presente in gruppo anche il neo arrivato Mazzitelli

"E' cominciato il ritiro in Trentino del Monza. I biancorossi sono arrivati a Ronzone in tarda mattinata e alle 17 sono scesi in campo per il primo allenamento. Attivazione motoria e lavoro aerobico nella prima parte, poi spazio ad alcune esercitazioni tecniche, e a una serie di partitelle a tema. Presente in gruppo anche l'ultimo arrivato, il centrocampista Mazzitelli, acquistato dal Sassuolo. Domani è previsto un doppio allenamento". A comunicarlo è il club brianzolo.