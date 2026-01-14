Ufficiale
Cosenza, ceduto Dalle Mura a titolo definitivo alla Juve Stabia. Accordo fino al 2028
Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Dalle Mura alla Juve Stabia. Il difensore classe 2002 si trasferisce in Campania a titolo definitivo.
Dalle Mura saluta i rossoblù dopo aver collezionato complessivamente 32 presenze in una stagione e mezza.
Attraverso la nota diffusa, invece dalle Vespe si apprende che il calciatore cresciuto nel vivaio della Fiorentina ha firmato un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2027.
