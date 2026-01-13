TMW Juve Stabia, tutto fatto per Dalle Mura: il centrale firmerà per un anno e mezzo

La Juve Stabia ha trovato il sostituto di quel Giacomo Stabile che ha fatto ritorno, per l’interruzione anticipata del prestito, all’Inter che lo ha poi girato nuovamente in prestito in Serie B al Bari. Il nome è quello di Christian Dalle Mura che arriverà dal Cosenza, dove ha collezionato nove presenze in Serie C, a titolo definitivo.

Il classe 2002, come raccolto dalla nostra redazione, firmerà un contratto di un anno e mezzo con il club campano che in serata ha trovato l’accordo sia con il club sia con il centrale di difesa cresciuto nel vivaio della Fiorentina, vanta una solida esperienza in cadetteria dove ha vestito le maglie di Reggina, Pordenone, SPAL, Ternana e degli stessi calabresi per un totale di 88 presenze.

Un acquisto per cui manca solo l’ufficialità anche se l’indizio social pubblicato dai canali ufficiali del club è piuttosto chiaro.