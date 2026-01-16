Juve Stabia, vincere a Bari cambierebbe gli scenari in classifica. Si tenta il colpo in attacco

Un anno e mezzo fa la vittoria all’esordio in casa del Bari consentì alla Juve Stabia di lanciare immediatamente un segnale a tutto il campionato di B e a chi immaginava che i campani potessero essere la squadra materasso. Domani, in quello stesso stadio e contro un avversario blasonato ma in grossa difficoltà, i gialloblu potrebbero invece conquistare un successo utile ad allontanarsi significativamente dalla zona retrocessione alimentando il sogno di una piazza che vorrebbe giocarsi nuovamente i playoff dopo la beffa allo Zini di Cremona. Mister Abate è consapevole dell’importanza del match e invita tutto l’ambiente a restare con i piedi per terra senza voli pindarici che potrebbero sortire un effetto boomerang, soprattutto quando lo spogliatoio è composto da calciatori molto giovani. Inutile nascondere, però, che la Juve Stabia ha proprio le caratteristiche giuste per mettere in difficoltà un Bari per nulla rivitalizzato dalla cura Vivarini, che fatica tremendamente in zona gol e che non potrà nemmeno contare sulla spinta del pubblico visto che sta prevalendo la linea della contestazione societaria rispetto al sostegno incondizionato alla maglia. Qualche buona notizia arriva dall’infermeria, visto che Varnier ha aumentato i carichi di lavoro tornando totalmente a disposizione dopo qualche convocazione “per onor di firma”. La sua esperienza potrà essere fondamentale in un confronto complicato come quello di domani, sebbene Giorgini, Ruggero e Bellich si siano comportati egregiamente ogni volta che sono stati chiamati in causa. A proposito di reparto difensivo, l’arrivo di Dalle Mura consente ad Abate di avere un’altra alternativa a disposizione, un calciatore rapido e che sa coprire bene la zona di competenza facendosi rispettare nell’uno contro uno. “Un acquisto intelligente” lo ha definito lo staff tecnico.

In avanti, invece, ancora punto interrogativo su Gabrielloni. L’ex Como è clinicamente guarito dopo una serie di problematiche fisiche, ma non ha i 90 minuti nelle gambe e va gestito con cautela per evitare ricadute. A breve Abate deciderà se inserirlo comunque nell’elenco dei convocati o se preservarlo per il prossimo match di campionato. Decisivo sarà il confronto con lo staff medico. Considerando che Piscopo ha perso posizioni nelle gerarchie e che il solo Candellone non basta per trasformare in gol le tante azioni di gioco prodotte, è assai probabile che il direttore sportivo Lovisa prenda un altro elemento in attacco. Nel frattempo, nelle prove tattiche, Zeroli si è alternato con Maistro sulla trequarti e potrebbe essere il talento scuola Milan la sorpresa di domani. “E’ un attaccante aggiunto” il parere del club, visto che Zeroli abbina fisicità, velocità e una discreta tecnica individuale. Già contro il Pescara, nella ripresa, il suo impatto è stato positivo, al pari di quello di Dos Santos che però, in occasione del gol del 2-2 biancazzurro, ha confermato di essere un pochino acerbo e che necessita di tempo per inserirsi nei meccanismi di un 3-5-1-1 a trazione anteriore ma che richiede un lavoro incessante degli esterni in non possesso. Infine un focus sul mercato in uscita. Lovisa è stato chiaro su Stabile: “Ha giocato 13 partite pur venendo da una categoria inferiore, ha detto che non sentiva la nostra fiducia e noi non tratteniamo nessuno che non sia pienamente convinto. La Juve Stabia viene prima di ogni cosa”. Oltre a lui hanno lasciato Castellammare Duca, Zuccon, De Pieri e Reale che, anche su indicazione delle società d’appartenenza, reclamavano legittimamente maggior minutaggio. Nel frattempo il Carpi avrebbe chiesto informazioni per Morachioli.