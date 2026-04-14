Padova, Bortolussi e il gol sotto la nuova curva: "Emozione enorme, ho spento la testa"

Nell'ultima gara contro l'Empoli, un vero e proprio scontro salvezza, l'attaccante del Padova Mattia Bortolussi non ha solo segnato il gol vittoria, ma ha anche raggiunto la doppia cifra in Serie B ponendo fine a un digiuno lungo due mesi. E dalle colonne de Il Mattino di Padova il classe '96 fatica a nascondere la propria gioia: "Un'emozione più forte di così era difficile da immaginare. Ammetto che quando ho visto che avremmo attaccato nel secondo tempo sotto la curva ho iniziato ad immaginare l'azione del gol. - spiega il centravanti - Dopo aver segnato è come se si fosse spento tutto nella mia testa, ho visto il fiume di ragazzi della curva che sembrava precipitarmi addosso e poi l'abbraccio dei compagni è stato incredibile, quasi non respiravo".

Bortolussi poi analizza una sfida in cui "la palla sembrava non volesse mai entrare" prima di quel gol che ha fatto esplodere l'Euganeo e permesso ai biancoscudati di mettere la freccia e sorpassare proprio l'Empoli in classifica. Un successo importante in vista di un'altra sfida salvezza come quella contro la Reggiana in programma nel prossimo turno dove una vittoria potrebbe blindare la permanenza in Serie B del club: "Ci aspettano ancora quattro partite decisive per la nostra salvezza, per cui adesso è il momento di rimettersi subito a testa bassa a lavorare sodo".

Un finale di stagione da vivere con la spinta, decisiva, dei tifosi: "Sicuramente la spinta dei tifosi è stata decisiva, la curva ci ha trasferito in campo una sensazione assurda e la differenza si sente eccome. Ma nel complesso, l'atmosfera di tutto lo stadio è stata molto positiva".