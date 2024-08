Ufficiale Palermo, Corona rinnova fino al 2027 e va in prestito in C: giocherà col Pontedera

Dopo il prestito all'Empoli, con cui ha anche esordito in Serie A, per il giovane attaccante Giacomo Corona ci sarà una nuova esperienza in Serie C con la maglia del Pontedera. Questi i comunicati del Palermo, con cui ha prolungato il rapporto, e del club toscano in merito:

"Il Palermo FC comunica di aver prolungato il contratto di Giacomo Corona. L’attaccante si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2027. Contestualmente, Corona si trasferisce a titolo temporaneo all’US Città di Pontedera. A Giacomo le congratulazioni e un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

"L’US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Palermo FC i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Giacomo Corona. Nato a Palermo il 24 febbraio 2004, figlio d'arte (suo padre Giorgio è un ex bomber con trascorsi in Serie A al Catania), Corona è cresciuto nel settore giovanile rosanero fino a debuttare in Prima squadra, in Serie C, nel 2021. Dopo un anno al Torino (14 presenze e 4 gol con la Primavera nel 2022/23), nella passata stagione ha militato nell'Empoli, mettendo a segno 19 gol in 30 presenze in Primavera 1 (vice capocannoniere del torneo) ed esordendo in Serie A nel corso di Hellas Verona-Empoli 2-1 del 13 gennaio scorso. Centravanti dalla stazza fisica imponente, Corona è abile nel gioco aereo e dotato di fiuto del gol".