Parma, Brunetta: "L'obiettivo è chiaro, con Vazquez e Buffon speriamo di raggiungerlo presto"

Dal ritiro di Castelrotto, oggi ha parlato Juan Francisco Brunetta, il trequartista argentino che proprio nelle scorse settimane è stato confermato a Parma dopo la stagione scorsa, in cui aveva trovato poco spazio. "Le prime sensazioni sono buone. Lo scorso anno per me è stato difficile, spero che quest'anno sia meglio. L'obiettivo è chiaro, tornare subito in Serie A e speriamo sia una buona stagione", le parole raccolte da ParmaLive.com.

Con Maresca ti potresti trovare meglio.

"Sì, il mister ha parlato con me. Ora spero sia una buona stagione e sappiamo che l'obiettivo è chiaro, e con giocatori come Vazquez e Buffon speriamo di raggiungerlo velocemente".

Che ti aspetti da Buffon?

"E' molto importante per noi. Ha esperienza, intelligenza, ha una carriera importante alle spalle e dobbiamo guardarlo per imparare".

Cosa ti ha spinto a firmare?

"Il mister ha parlato con me e mi ha convinto a restare. In Argentina avevo offerte ma mi piace molto il Parma e voglio giocare in Europa. Maresca? Sono pochi giorni che ci alleniamo ma mi ha detto che dovevo continuare qui, e ora devo allenarmi ed essere preparato per la prossima stagione".

Perché hai giocato poco?

"Non lo so, per il modo di giocare dell'anno scorso ho giocato poco o niente. Poi nelle ultime 4 partite ho giocato bene e credo che il mister e Ribalta hanno creduto in me. Non so perché non giocavo, mi allenavo al 100%".

Vazquez e Buffon hanno influito nella tua scelta?

"Sì, chiaro. Giocare con Buffon, Vazquez è incredibile e come ho detto aspettiamo di tornare velocemente. Chi mi ha stupito? Sono pochi i giorni in cui ci alleniamo ma Juric mi piace, sono arrivati molti giocatori e speriamo che si adattino alla squadra".