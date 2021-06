Perugia-Benevento-Crotone, il triangolo delle panchine senza certezze. Caserta il nodo di tutto

vedi letture

Mentre il Brescia è ad un passo dall'ufficializzare Filippo Inzaghi come nuovo tecnico, ci sono tre piazze di Serie B in stand-by. Si tratta di Benevento, Crotone e Perugia che hanno in Fabio Caserta l'uomo che può risolvere la situazione.

Il tecnico, come riporta La Gazzetta dello Sport, è promesso sposo dei sanniti con l'accordo fra Vigorito e Santopadre (presidente del Perugia, club nel quale il tecnico ha allenato la scorsa stagione riportando gli umbri in cadetteria) a mettere la strada in discesa. Per l'ok definitivo, dunque, manca solo la risoluzione fra l'ex tecnico della Juve Stabia e il Grifo, ma ancora di Caserta al 'Curi' non si è avuta traccia. Possibile, scrive la rosea, un rilancio del Crotone? I calabresi si erano interessati a lui nelle scorse settimane, ma visto il forcing del Benevento avevano deciso di puntare, con un accordo biennale, su Francesco Modesto in uscita dalla Pro Vercelli. Anche qui però di annunci non ve ne sono e così anche il Perugia è costretto a tenere in ghiaccio il comunicato per Massimiliano Alvini in predicato di sostituire proprio Caserta al Grifo.